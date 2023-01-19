Суспільство

Як у квітні: У Києві зафіксували нові температурні рекорди

19 Січня 2023 13:54
33
клімат

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

«Кліматична норма перевищена на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня. Максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8°С. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,7°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1990 році і дорівнювало 3,4°С», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, завтра у Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2023 13:35
131

Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна
19 Січня 2023 16:08
10

Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 46
19 Січня 2023 15:46
12

Зеленський у Києві зустрівся з президентом Євроради
19 Січня 2023 13:00
45

Естонія надасть Україні свій найбільший пакет допомоги
19 Січня 2023 12:04
67

Швеція відправить в Україну артилерійські установки Archer
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
усі думки