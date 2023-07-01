Політика

WP: Україна прагне повернути окуповані території та розпочати переговори з РФ до кінця року

1 Липня 2023 08:59
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контрнаступ

За даними видання Washington Post, під час секретної поїздки директора ЦРУ Вільяма Бернса до України у червні був представлений амбітний план українських офіційних осіб щодо повернення окупованих Росією територій та початку переговорів з Москвою до кінця поточного року.

Поїздка Бернса відбулася у секреті і включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями української розвідки. У той час українські сили тільки розпочали контрнаступ та ще не розгорнули основну частину своїх штурмових бригад, навчених та забезпечених за підтримки Заходу.

Одна з посадових осіб, з якою спілкувався WP, зауважила, що метою візиту було “підтвердити готовність” адміністрації Байдена та продовжувати надавати розвідувальні дані для допомоги Україні у її обороні.

Публічно українські офіційні особи висловлювали розчарування через критичні зауваження щодо контрнаступу. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Washington Post заявляв, що кожен метр української землі, що звільняється, коштує життя солдатів, тому його роздратовують коментарі про повільний прогрес контрнаступу.

Однак за даними видання, вузький коло військових посадових осіб у Києві впевнено стверджує, що до осені Україні вдасться повернути значну територію, розмістити артилерію та ракетні комплекси біля кордону, що контролюється Росією, та продовжити просуватися далі на схід України. Після цього можуть розпочатися переговори з Москвою.

“Росія піде на переговори лише за умови, що почує загрозу”, – заявив високопосадовий український посадовець.

У ідеальному сценарії для Києва, українські збройні сили отримають рушійні механізми впливу на Росію, розмістивши свої війська та потужну зброю біля кордону з Кримом. В анексованому півострові це стане фактично залученням заручників. Київ готовий припинити ведення бойових дій в Криму, але в обмін вимагатиме від Росії будь-які гарантії безпеки, які Україна може отримати від Заходу.


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