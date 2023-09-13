Ворожа атака на Одещину: постраждало 7 людей

Сили оборони показали наслідки російської нічної атаки на Одеську область.

Про це повідомляють Сили оборони півдня, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що всього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало 7 цивільних осіб: шість людей у Рені та один в Ізмаїлі.

За його словами, двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Іх транспортують в Одесу. Четверо інших поранених – в стані середньої важкості, продовжують лікування в Рені.

Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вдома.