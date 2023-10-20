Економіка

В Україні запрацювала система еРиба

20 Жовтня 2023 15:05
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мінцифра

В Україні запрацювала Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства (еРиба). Вона має дати старт масштабній цифровізації сфери, щоб усунути корупцію та вивести рибне господарство з тіні. Зараз в е-системі доступний перший інструмент — декларування права на промислове рибальство. Незабаром послуга буде доступна й на порталі Дія.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

“За підрахунками експертів, тіньовий ринок промисловості становив 850 млн грн щорічно, а тіньове рибальство — 60% ринку. Тобто більша частина рибного продовольства на ринку була незаконною, непідзвітною та нерегульованою. Створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства змінить підхід до формування ринку, взаємодії представників сфери та органів влади”, — заявили у відомстві.

Зазначається, що першим інструментом системи еРиба стало декларування права на промислове рибальство. Під час дії експериментального проєкту подавати декларації можна щороку до 1 листопада через е-систему, а з часом — на порталі Дія.

Незабаром буде доступне декларування права на дослідний вилов та послуга з отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) для промислового рибальства, дослідного вилову.

“Отримати послуги можна буде онлайн, без походів до держустанов та заповнення паперових заяв. Це значно прискорить отримання сервісу, прибере чиновника з процесу та значно зменшить навантаженість на бізнес, адже завдяки онлайн-послузі дозвіл видаватиметься автоматично протягом двох днів”, — зазначили у пресслужбі.

Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства та онлайн-послугу розробили Міністерство аграрної політики та продовольства України й Державне агентство меліорації та рибного господарства України в співпраці з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки USAID / UK Аid проєкту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS” й Офісу ефективного регулювання BRDO.


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