Суспільство

В окупованій частині Луганської області відключають мобільний Інтернет

2 Лютого 2023 13:12
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лнр, зв'язок

У захопленій Росією частині Луганської області відключають мобільний інтернет. Про це йдеться у заяві єдиного місцевого “оператора” – Мобільних комунікаційних систем.

Таке рішення пояснюють рекомендаціями антимонопольної служби РФ.

“Відповідно до рекомендацій (…), а також на підставі розпорядження Міністерства зв’язку та масових комунікацій “Про обмеження послуг доступу до мережі Інтернет”, послугу “Мобільний інтернет” з 11 лютого 2023 року буде виключено з усіх тарифних планів”, – йдеться в повідомленні.

В українських пабликах припускають, що це зроблено, аби перешкодити передачі даних про пересування російських військ, які, згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, зараз переходять до наступальних дій на Лиманському напрямку.


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