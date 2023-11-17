Кримінал

В Одеській області зі стріляниною затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися втекти за кордон

17 Листопада 2023 08:05
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прикордонники

В Одеській області прикордонники зі стріляниною затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися втекти за кордон.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

У відомстві розповіли, що прикордонники Подільського загону, завдяки використанню сучасної техніки в охороні державних рубежів, запобігли спробі незаконного перетинання державного кордону.

Прикордонний наряд, отримавши завчасну інформацію від оперативників, за допогою тепловізійного приладу виявив п’ятьох осіб, які здійснювали рух у бік державного кордону.

За даними відомства, зрозумівши, що план бути непоміченими потерпів фіаско, порушники вирішили вдатись до втечі. Охоронці кордону здійснили попереджувальний постріл вгору та затримали їх.

Як зʼясувалося, жителі Тернопільської та Івано-Франківської областей діяли за інструкціями з Telegram-каналу. Очільники трансферу, до яких вони звернулись за допомогою, надали інструкцію дій із зазначеним маршрутом руху. Потрапивши на територію суміжної держави, чоловіки мали сплатити від 3500 до 4000 доларів з кожного.

Наразі громадян України притягнуто до адмінвідповідальності, матеріали у справі передано до суду.


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