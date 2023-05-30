Політика

В Білому домі не підтримують напади всередині Росії

30 Травня 2023 20:48
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москва

В Білому домі заявили, що Сполучені Штати все ще збирають інформацію про повідомлення про удари безпілотників по Москві, підтвердивши, що Вашингтон не підтримує напади всередині Росії та зосереджений на допомозі Україні повернути свою територію.

“Ми бачили новини і все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Загалом ми не підтримуємо атаки всередині Росії”, — йдеться в заяві речника Білого дому, на яку посилається Голос Америки.

Представник Білого дому сказав, що Вашингтон “зосереджений на забезпеченні України обладнанням і навчанням, необхідним для повернення власної суверенної території”, і вказав на російські атаки на Київ, який у травні 17 разів атакували з безпілотників або ракет.

Росія заявила, що українські безпілотники завдали ударів по багатих районах Москви у вівторок, націлившись на райони резиденцій президента Володимира Путіна та іншої російської еліти.

За словами мера Москви, в результаті інцидентів постраждали дві людини. Путін заявив, що напад у вівторок був спробою налякати і спровокувати Росію, і що протиповітряна оборона навколо столиці буде посилена.


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