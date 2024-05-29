Уряд Угорщини підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві ядерного реактора

Уряди Угорщини та Білорусі уклали угоду про допомогу у будівництві другого ядерного ректора на угорській атомній електростанції.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Reuters.

Угорський реактор “Пакш-2” будується російським “Росатомом” з 2014 року.

“Велике значення має підписана тут сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики, яка дозволяє нам використовувати досвід Білорусі, отриманий при будівництві реакторів з аналогічною технологією”, – сказав Сійярто, не надаючи подальших подробиць про угоду.

Проєкт вартістю 12,5 мільярдів євро зазнав тривалих затримок, хоча атомна енергетика не підпадає під санкції Європейського Союзу проти Росії, запроваджені через війну в Україні.