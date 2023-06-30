Економіка

УкрСиббанк вже кілька днів піддається кібератакам

30 Червня 2023 14:35
25
читать на русском →
хакер, банки

УкрСиббанк повідомляє про кібератаки на банк. “Ми докладаємо всіх зусиль, щоб швидше перемогти “напад” та відновити повний доступ до всіх наших сервісів. Вибачаємося за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння”, – йдеться у повідомленні фінустанови.

У банку пояснили, що для протистояння кібератакам та захисту клієнтів постійно адаптує системи захисту та застосовує нові механізми протидії, що може призводити до короткочасної недоступності інтернет-платформ: сайту банку, UKRSIB online та UKRSIB business.

Водночас наголошується, що клієнти банку можуть безпечно розраховуватися його картками у торговельній мережі та знімати кошти у банкоматах як в Україні, так і за кордоном.

“Чекаємо на позитивні новини. Тримаймо стрій!” – підсумувала фінустанова.

УкрСиббанк займає 6-е місце серед 65 банків, що діють в Україні, за розміром загальних активів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Червня 2023 15:18
30

На засіданні Ставки вирішено підсилити Північний напрямок
30 Червня 2023 16:51
0

Лідери ЄС придумали як використовувати заморожені активи РФ
30 Червня 2023 16:35
12

Кабмін затвердив Думу новим головою АРМА
30 Червня 2023 15:59
28

В Україні повертаються довоєнні податки
30 Червня 2023 15:06
104

Скандальний закон №9342 підписано. На що слід звернути увагу?
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
усі думки