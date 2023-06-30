УкрСиббанк вже кілька днів піддається кібератакам

УкрСиббанк повідомляє про кібератаки на банк. “Ми докладаємо всіх зусиль, щоб швидше перемогти “напад” та відновити повний доступ до всіх наших сервісів. Вибачаємося за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння”, – йдеться у повідомленні фінустанови.

У банку пояснили, що для протистояння кібератакам та захисту клієнтів постійно адаптує системи захисту та застосовує нові механізми протидії, що може призводити до короткочасної недоступності інтернет-платформ: сайту банку, UKRSIB online та UKRSIB business.

Водночас наголошується, що клієнти банку можуть безпечно розраховуватися його картками у торговельній мережі та знімати кошти у банкоматах як в Україні, так і за кордоном.

“Чекаємо на позитивні новини. Тримаймо стрій!” – підсумувала фінустанова.

УкрСиббанк займає 6-е місце серед 65 банків, що діють в Україні, за розміром загальних активів.