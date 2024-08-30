Українська делегація у США зустрілася з Остіном, говорили про спільне виробництво зброї

Українська делегація у Вашингтоні провела зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомила пресслужба Офісу президента.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров розповіли про ситуацію на полі бою, потреби Сил оборони в озброєнні й техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи з боку держави-агресорки.
Під час зустрічі також обговорили тренування українських воїнів і спільне виробництво зброї.
Міноборони США повідомило, що зустріч відбувається перед засіданням у форматі “Рамштайн”, яке пройде наступного тижня у Німеччині.
Остін заявив на зустрічі з українською делегацією, що партнери прагнутимуть задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття атак російських безпілотників і ракет.
Рустем Умєров підкреслив, що з Остіном зосередилися на розвитку української оборонної промисловості.
“За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України”, – зазначив міністр.