Політика

Україна отримає від Великої Британії найбільший в історії пакет військової допомоги

23 Квітня 2024 07:08
британія, допомога, україна
Прапор Британії / Getty Images

У вівторок під час візиту до Польщі прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні, який включає катери, ракети великої дальності Storm Shadow, набої та бронетехніку.

Про це повідомляється на сайті уряду Великобританії

Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання. 

Він зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем у Берліні.

“Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи. 

Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні – що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року – буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки”. 

Найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включає: 

  • 60 човнів, зокрема, рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
  • більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow; 
  • понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів “Хаскі”, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
  • близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

“Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні”, – сказав Сунак.

“Цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі. 

Великобританія була першою, хто надав ракети NLAW, першою, хто надав сучасні танки, і першою, хто надіслав ракети великої дальності. 

Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть”, – заявив Шаппс.


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