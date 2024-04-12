Політика

Україна може отримати лазерну зброю від Британії

12 Квітня 2024 14:03
україна, британія
Лазерна зброя / Getty Images

Міністр оборони Британії зробив припущення, що зразки лазерної зброї, яка розробляється у Сполученому Королівстві, можуть бути надані Україні з метою посилення ППО. Та це, вірогідно, станеться не раніше ніж за кілька років.

Про це пише The Independent.

Шаппс припустив, що прототипи новітньої системи лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire, яку вперше випробували у січні 2024 року, у майбутньому потенційно можна було би передати Україні для застосування і тестування у реальних умовах, не чекаючи, доки вдосконалення системи завершать до фінального варіанту.

Спершу планувалося, що DragonFire почнуть ставити на виробництво у 2032 році, тепер у Міноборони Британії заявили, що розраховують досягти цього раніше – у 2027 році. 

Спілкуючись зі ЗМІ у центрі досліджень військових технологій у Солсбері, Шаппс сказав, що дослідить можливості ще більше прискорити темпи розробки, щоби її можна було застосувати у реальних умовах – зокрема в Україні. 

“У нас триває два великих конфлікти – один у морі (ймовірно, йдеться про протистояння бойовикам-хуситам, які обстрілюють торгові судна у Червоному морі – Ред.), один у Європі. Наявність зброї, яка здатна ефективно збивати дрони, може дуже вплинути на розвиток подій”, – зазначив Шаппс.

Він зазначив, що хотів би прискорити зазвичай дуже тривалі процедури розробки-закупівлі до набагато менших термінів, щоби систему якнайшвидше можна було почати розгортати на суднах і, потенційно, на суходолі для застосування проти ударних безпілотників. 

“Не важко уявити, як це могло би допомогти, наприклад, Україні”, – сказав міністр. 

“(Нова система закупівель) орієнтована на те, щоб не чекати, що у нас є досконала на 99,9% зброя перед тим, як вона поїде “в поля”, а вийти на умовні 70%, почати її застосовувати і потім розвивати далі”, – пояснив Шаппс. 

На питання про те, чи може DragonFire бути готовою раніше 2027 року, він сказав, що обговорював такі можливості з фахівцями, і що система “не обов’язково має бути ідеальною на 100%, щоб українські військові можливо отримали її для застосування”, але реалістичною датою виглядає все ж 2027 рік.  

“Але, звісно, я буду досліджувати варіанти, як ми можемо прискорити процес… У більш небезпечному світі наш підхід до закупівель потрібно змінювати відповідно. Нам треба вміти діяти швидше і глобальніше”, – наголосив Шаппс. 


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