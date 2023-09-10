У ЗСУ повідомляють про звільнення близько 1,5 кв км території у районі Роботиного

Сили оборони України продовжують наступальну операцію – за останні дні вдалося просунутися ще на півтора квадратних кілометри поблизу Роботиного Запорізької області, повідомив представник об’єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного (село на Запоріжжі). Звільнено ще близько 1,5 кв. км нашої української території», – сказав він в ефірі телемарафону в неділю.

Також Олександр Штупун розповів, що на Запорізькому напрямку тривають важкі бої.

«Росіяни чіпляються за кожен метр нашої української землі… проте Сили оборони України намагаються максимально ускладнити постачання армії РФ, і на певних ділянках це дає свої плоди», – сказав він.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони «мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки». А сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ просунулися на таврійському напрямку більш ніж на один кілометр.