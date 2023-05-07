Політика

У Туреччині відмовилися відправляти в Україну ЗРК С-400

7 Травня 2023 17:34
6
читать на русском →
зброя, туреччина

Сполучені Штати просили Туреччину передати ЗРК С-400 в Україну, проте Анкара відмовилася.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю телеканалу Haberturk.

За його словами, Сполучені Штати “представили різні пропозиції” щодо С-400.

“Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?” – заявив Чавушоглу.

Глава МЗС заявив, що відмовив у проханні США відправити комплекси С-400 в Україну.

“США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли “ні”, – додав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Травня 2023 13:32
66

Українська влада побоюється, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів – WP
7 Травня 2023 16:57
16

Іншого шансу не буде: президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу
7 Травня 2023 16:18
28

Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для попередження про ракетний напад
7 Травня 2023 14:04
83

Рятувальники розповіли, протягом якого часу після встановлення міни залишаються небезпечними
7 Травня 2023 12:21
44

Через війну в РФ спостерігається гострий дефіцит робочої сили – розвідка Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
усі думки