У США визначились з форматом участі в гарантіях безпеки для України — ЗМІ

США готові брати участь у наданні Україні гарантій безпеки після завершення війни з Росією, зокрема у сфері розвідки, протиповітряної оборони та координації дій із європейськими союзниками.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За їхніми даними, минулого тижня американські чиновники запевнили європейських партнерів у готовності долучитися до “координації” післявоєнних гарантій безпеки для України. Йдеться про надання розвідданих, а також підтримку системами ППО у межах європейської місії.

Також планується використання американських літаків, логістики, наземних радарів і супутникового контролю для моніторингу перемир’я та взаємодії західних військ на території України.

Водночас у США наголосили, що реалізація цих заходів залежатиме від готовності європейських країн розгорнути в Україні десятки тисяч військових.

У Пентагоні уточнили, що всі варіанти перебувають лише на стадії попереднього розгляду, тому коментувати деталі наразі відмовилися.