У Швеції розпочинаються найбільші за 25 років військові навчання, в них бере участь і Україна

Як повідомило Міноборони Швеції, навчання розпочнуться 17 квітня і триватимуть до 11 травня. Вони є частиною підвищення потенціалу шведської армії – у них задіяно 26 тисяч шведських та іноземних військовослужбовців (із ще 13 країн). Головна мета навчань “Аврори-23”, до яких залучено сухопутні, морські та повітряні сили – відпрацювання протидії збройному нападу на Швецію в умовах російського вторгнення в Україну. Основну увагу буде приділено обороні крайнього півдня Швеції, острова Готланд та північній частині країни.

Окрім самої Швеції у маневрах братимуть участь США, Великобританія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.