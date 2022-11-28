Суспільство

У Празі замість Лепса та Михайлова виступить Лобода

28 Листопада 2022 19:43
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гламур

Адміністрація празького мультифункціонального виставкового, концертного та конгрес-комплексу Forum Karlín скасувала концерти російських естрадних виконавців Григорія Лепса та Стаса Михайлова. Причина – підтримка вторгнення військ Російської Федерації в Україну. Ці концерти були включені до програми 2023 року, повідомляє Радіо Прага.

Натомість у Празі у Forum Karlín відбудеться виступ української співачки, телеведучої та автора пісень Світлани Лободи.

Сьогодні у своїх соціальних мережах Лобода оголосила, що зупиняє збір на 3 млн. гривень, оголошений нею у день свого народження.

Раніше співачка анонсувала збір на відновлення трьох житлових багатоповерхових будинків у рідному Ірпені: ЖК Фортуна, Степанівська та Висока.

На сьогоднішній день артистка перевела до благодійного фонду DUSHA – вже 2 млн. гривень.

“Сьогодні я передаю ще 1 млн. гривень моєму рідному місту Ірпінь та підбиваю підсумки першої частини концертного благодійного туру!

Рада повідомити, що збір на відновлювальні роботи для трьох багатоповерхових будинків, оголошений мною 18 жовтня, ми зупиняємо завдяки підтримці кожного з вас”, – повідомила Лобода.


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