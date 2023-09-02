У Харкові припинена діяльність чергового “саll-центру”

Кіберполіцейські Харківщини припинили діяльність шахрайського саll-центру.

Працівники офісу під виглядом служби безпеки іноземних банків переконували довірливих іноземців переказувати кошти на підконтрольні рахунки.

Загалом у call-центрі було обладнано офісною технікою 46 робочих місць. Оператори застосовували методи соціальної інженерії та користувались заздалегідь розробленими сценаріями спілкування з громадянами. Використовували маніпулятивні техніки.

Зловмисники робили обдзвони іноземних громадян, вводили їх в оману. Від імені служби безпеки банку вони повідомляли про підозрілі транзакції за рахунком та переконували потерпілого в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки.

Встановлюється сума збитків та коло потерпілих.

За місцем розташування call-центру проведено обшук. Вилучено 46 одиниць компʼютерної техніки, мобільні телефони.

За даними обласної прокуратури, шахрайський call-центр знаходився в офісній будівлі у Київському районі м. Харкова і займав три поверхи.

Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України.