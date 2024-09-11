У Дрездені впав міст через Ельбу

Рано-вранці у центрі німецького міста Дрезден обвалилися частини мосту Кароли.

Про це повідомляє поліція землі Саксонія у соцмережі Х.

«Частина мосту Кароли в Дрездені обвалилася! Вся територія навколо мосту Кароли, водний шлях Ельби, а також велодоріжка та пішохідна доріжка повністю закриті для руху!», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає.

Закрита вся територія навколо мосту в історичному центрі. Екстрені служби попереджають про небезпеку обвалу інших частин конструкції.

Наразі неможливий проїзд автомобілями, а також трамваєм. По річці неможливий прохід суднам, цей водний шлях має федеральне, тобто загальнодержавне значення.

Окрім того, пошкоджено дві теплотраси, тож наразі відсутнє централізоване постачання гарячої води.

Пожежні та інші рятувальні служби застосовують безпілотники, щоб з’ясувати масштаби пошкоджень та подальші загрози.

Причини аварії з’ясовуються.

Міст Кароли, названий на честь дворянки Кароли фон Васа-Гольштейн-Готторн (1833 – 1907), дружини короля Альберта Саксонського, є одним з найважливіших мостів Дрездена. Конструкція довжиною близько 100 метрів була побудована в 1967-1971 роках. Це один із чотирьох мостів, які перетинають Ельбу в центрі Дрездена.