У Білорусі різко посилено заходи безпеки

На тлі розмов про різке погіршення здоров’я диктатора Олександра Лукашенка у Білорусі фіксується різке посилення діяльності силовиків.

На всіх дорогах Білорусі виставлено пости, суцільні перевірки всього автотранспорту. Дана вказівка посилити контроль на прикордонних пунктах, аж до введення режиму закриття кордону.

Підрозділи МВС у Мінську та великих містах переведені на особливий режим.

Олександр Лукашенко, який фактично керує Білоруссю, напередодні не брав участі у робочому сніданку у Грановитій палаті Кремля, який провів президент Росії Володимир Путін для лідерів країн на День перемоги.

Також замість того, щоб пройти пішки кількасот метрів від трибуни на Красній площі до могили Невідомого солдата в Олександрівському саду разом із Путіним та іншими лідерами, Лукашенко подолав цей шлях на автомобілі.

Вигляд Лукашенка на трибуні параду був «надзвичайно сумним», а в кулуарах стали ширитися чутки, що він захворів. Також, за повідомленнями, у нього було перебинтовано праву руку. Жодних офіційних подробиць про стан його здоровʼя немає.