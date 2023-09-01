У Білорусі почались військові навчання ОДКБ

У Білорусі стартували військові навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), які триватимуть до 6 вересня. Українські прикордонники та військові посилили оборону державного кордону України.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, українські військові завжди реагують на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці і для них “будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки”.

“Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування”, — сказав він.