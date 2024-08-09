У багажнику бухгалтера постачальника Міноборони знайшли мільйони євро “чорної” готівки

На Київщині викрито бухгалтера одного із підприємств, що постачає продукти для Міноборони, у неї знайшли €4,7 млн “чорної” готівки.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

“Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти”, – йдеться у повідомленні.

Бухгалтера постачальника Міноборони викрили з 4,7 млн євро “чорної” готівки / Фото: Бюро економічної безпеки

Протягом 2022-2023 років компанія поставила Міноборони продукти на суму 14,5 млрд гривень із ПДВ. Водночас службові особи підприємства документально оформили ряд безтоварних операцій з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

“У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах”, – пише БЕБ.

Під час розслідування обшуки були проведені в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Зокрема були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.