Синєгубов нагородив “Труху”

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов нагородив колектив телеграм-каналу “Труха” почесною грамотою та медалями.

“Труха” нагороджена за “вагомий внесок у боротьбу на інформаційному фронті під час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України”.

Крім того, “Труха” отримала медалі “За звільнення Харківської області” та “За оборону міста-героя Харків”.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни, коли ворог стояв біля стін Харкова, “Труху” небезпідставно звинувачували у публікації даних про розташування Сил оборони, геолокацію ударів по Харкову та оприлюдненні відвертих фейків.