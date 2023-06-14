Суспільство

Синєгубов нагородив “Труху”

14 Червня 2023 18:29
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов нагородив колектив телеграм-каналу “Труха” почесною грамотою та медалями.

“Труха” нагороджена за “вагомий внесок у боротьбу на інформаційному фронті під час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України”.

Крім того, “Труха” отримала медалі “За звільнення Харківської області” та “За оборону міста-героя Харків”.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни, коли ворог стояв біля стін Харкова, “Труху” небезпідставно звинувачували у публікації даних про розташування Сил оборони, геолокацію ударів по Харкову та оприлюдненні відвертих фейків.


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