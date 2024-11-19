США радять Україні посилити мобілізацію

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван висловив думку, що ситуація на полі бою залежить від кількості живої сили, тому США радять Україні зробити більше у цьому питанні.

У коментарі для PBS News він зазначив, що хоча зброя, така як танки чи винищувачі F-16, має значення, вирішальним фактором є наявність людей на передовій.

Салліван підкреслив, що для України важливо посилити свої лінії на полі бою, збільшивши кількість військових підрозділів, а також звернув увагу на важливість боєприпасів, морального духу, національної згуртованості та промислової бази.

“Де найпряміша лінія між українською ефективністю та ресурсами? Справа в мобілізації та живій силі”, — заявив Салліван.