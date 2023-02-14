Суспільство

Зеленський присвоїв десятій окремій бригаді ЗСУ почесне найменування “Едельвейс”

14 Лютого 2023 21:32
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Президент України Володимир Зеленський надав десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ почесне найменування “Едельвейс”.

У указі наголошується, що таке найменування було надано за зразкове виконання покладених завдань при захисті територіальної цілісності та незалежності України особовим складом бригади.

Тепер її повне найменування – “10 гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” сухопутних військ Збройних сил України”.

Варто зауважити, що десяту окрему бригаду було сформовано ще у 2015 році. Її бійці обрали собі найменування “Едельвейс” на честь квітки. Зараз президент присвоїв їм відповідне почесне найменування.


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