Зеленський побував у Вишгороді, де в будинок влучила ракета

Президент Володимир Зеленський відвідав у місті Вишгород Київської області “пункти незламності”.

Про це Зеленський написав у facebook.

“Вишгород. Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб”, – написав він.

Президент побував у “пунктах незламності”, які вже запрацювали у місті та оприлюднив відповідне відео. “Разом зможемо пройти цей непростий для нашої країни шлях. Подолаємо всі виклики і обов’язково переможемо”, – зауважив Зеленський.

“Подолаємо всі виклики і обов’язково переможемо”, – додав Зеленський.