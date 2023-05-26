Зеленський підписав законопроєкти про спрощення роботи ВЛК

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 травня, підписав законопроєкти № 9154 і № 9158 про вдосконалення роботи військово-лікарських комісій.

Закони набувають чинності наступного дня після публікації.

Законопроєкт № 9154 дає змогу збільшити кількість ВЛК за рахунок державних, комунальних, медичних закладів МВС та сектору безпеки. Тепер їх можна створювати в комунальних лікарнях, щоб зменшити черги та пришвидшити проходження комісії.

Законопроєкт № 9158 передбачає спрощене оформлення довідки про обставини травмування та направлення її в госпіталь. Також документ має спростити отримання висновків ВЛК про відпустку для лікування у зв’язку з хворобою та непридатність до служби.