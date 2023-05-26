Суспільство

Зеленський підписав законопроєкти про спрощення роботи ВЛК

26 Травня 2023 17:44
0
читать на русском →
армія

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 травня, підписав законопроєкти № 9154 і № 9158 про вдосконалення роботи військово-лікарських комісій.

Закони набувають чинності наступного дня після публікації.

Законопроєкт № 9154 дає змогу збільшити кількість ВЛК за рахунок державних, комунальних, медичних закладів МВС та сектору безпеки. Тепер їх можна створювати в комунальних лікарнях, щоб зменшити черги та пришвидшити проходження комісії.

Законопроєкт № 9158 передбачає спрощене оформлення довідки про обставини травмування та направлення її в госпіталь. Також документ має спростити отримання висновків ВЛК про відпустку для лікування у зв’язку з хворобою та непридатність до служби.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Травня 2023 15:56
92

Китай пропонує нам віддати Росії окуповані території, щоб закінчити війну, – WSJ
26 Травня 2023 16:13
53

У батька нового заступника голови СБУ Наумюка знайшли чинний паспорт РФ – “Схеми”
26 Травня 2023 14:38
37

Нідерланди нададуть Україні F-16 після навчання пілотів, – Bloomberg
26 Травня 2023 13:24
68

Головою ВС України замість Князєва став Станіслав Кравченко
26 Травня 2023 12:28
162

“Він бухий був — капець”. З’явилися подробиці ДТП з суддею
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
усі думки