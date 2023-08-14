Науковці знайшли поблизу Антарктиди схожу на прибульця істоту з 20 “руками”

Поблизу Антарктиди виявили новий вид морських лілій з 20 «руками» — довгими рухомими відростками.

Про це пише Business Insider із посиланням на статтю в науковому журналі Invertebrate Systematics.

Знахідку назвали полуничною антарктичною морською лілією, офіційно — Promachocrinus fragarius. Хоча більше вона нагадує прибульця через відростки, які можуть досягати 20 см у довжину, зауважує Business Insider.

Істота належить до класу безхребетних тварин типу голкошкірих і подібна до морських зірок чи огірків. Учені знайшли її на глибині від 65 до 1170 метрів.

Попри те, що вчені вже досить давно досліджують морську фауну Світового океану, у прибережних водах Антарктиди залишається безліч невідкритих представників тваринного світу, зокрема безхребетних.

Так, під час експедицій, які проводилися методом тралення в період з 2008 по 2017 рік біля берегів Антарктиди, було виявлено 8 унікальних видів, включно з чотирма, які ніколи раніше не зустрічалися.