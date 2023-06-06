Суспільство

На Херсонщині підтоплено 24 населені пункти. Вода прибуватиме ще добу, – Клименко

6 Червня 2023 16:32
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мвс, каховка

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області підтоплено 24 населені пункти. При цьому вода буде прибувати ще протягом доби.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він повідомив, що служби МВС вже евакуювали понад тисячу осіб з 24 підтоплених населених пунктів.

Евакуація триває. В Херсоні розгорнули 5 пунктів тимчасового перебування перед евакуацією до інших населених пунктів.

Клименко закликав громадян бути обережними, адже вода підіймає вибухонебезпечні речовини, і вони можуть здетонувати.

“Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить”, – додав Клименко.


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