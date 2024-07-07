СБУ взяла на себе відповідальність за удар по складу з БК у Воронезькій області

Ранковий удар по складу боєприпасів у Воронезькій області є спецоперацією Служби безпеки України. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

7 липня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що російські сили ППО нібито збили дрони над військовим складом, внаслідок чого почалася пожежа з подальшою детонацією.

За даними співрозмовника, епізод стався біля населеного пункту Сергіївка.

На 9000 квадратних метрів ворог зберігав ракети класу “земля-земля”, “земля-повітря”, снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

“Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Разом з тим у Сергіївці зараз триває евакуація місцевих жителів, передають пропагандисти РФ.