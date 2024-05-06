Росія погрожує ударами по британських об’єктах в Україні та за її межами

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало заяву в якій погрожує завдавати ударів по військових об’єктах та техніці Великої Британії в Україні чи за її межами.

Це сталося після того, як Лондон дозволив завдавати ударів по РФ своєю зброєю.

Російське МЗС висловило “рішучий протест” через такий дозвіл, який суперечить попереднім обіцянкам Великої Британії про те, що їх зброя не буде застосована для ударів по РФ.

У російському відомстві вважають, що заява міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про надання дозволу бити британською зброєю по території РФ є свідченням “серйозної ескалації та підтвердженням усе більшій залученості Лондона у воєнні дії на боці Києва”.

Окрім цього, посла Великої Британії у РФ Найджела Кейсі закликали “задуматися над катастрофічними наслідками таких кроків”.