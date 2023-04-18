Кримінал

Російські війська обстріляли два населених пункта на Харківщині – поранено 18-річну дівчину

18 Квітня 2023 16:33
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прокуратура

В ніч на 18 квітня з території рф був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі.

18 квітня близько 9:00 окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району. Отримала поранення 18-річна дівчина, її госпіталізовано до лікарні.

Наслідки збройної агресії рф фіксували прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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