Rheinmetall передав Україні комплекси SurveilSpire для боротьби з дронами

Концерн Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами під назвою SurveilSpire.

Про це йдеться у повідомленні Rheinmetall.

SurveilSpire використовується, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості. Система також може забезпечити мережу 5G. Rheinmetall розробляє комплекс й співпраці естонською компанією DefSecIntel.

Для розгортання системи потрібно лише три людини. SurveilSpire використовує бездротові канали зв’язку, зокрема 4G та Starlink, для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи.

Отриману від камер та розвідувальних дронів інформацію блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.