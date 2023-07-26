Присяжні визнали Кевіна Спейсі невинним

Присяжні в лондонському суді визнали актора Кевіна Спейсі невинним у сексуальних домаганнях, передає ВВС.

Суд виправдав актора за дев’ятьма пунктами звинувачення, які стосувалися домагань щодо чотирьох чоловіків.

Перед винесенням вердикту журі присяжних радилося понад 12 годин.

Сам Кевін Спейсі відреагував на рішення емоційно. Почувши, що його виправдали за всіма епізодами, він розплакався.

Спейсі не визнавав вину за жодним із цих епізодів, які відносяться до періоду 2001-2013 років.

Процес у королівському суді Саутуорка у Лондоні тривав майже місяць.

Імена ймовірних жертв не розголошувалися з метою дотримання об’єктивності процесу.

Звинувачення будувалися на епізодах різного ступеня тяжкості – від домагань до сексуального насильства.

Спейсі під час свідчень заявив, що роздавлений звинуваченнями, які висунули проти нього.

Актор стверджував, що всі дії між ним та обвинувачами відбувалися за взаємною згодою, а насильства в них не було.

Процес у Лондоні – третя справа проти Кевіна Спейсі, яка дійшла до суду. Перші два він також виграв.