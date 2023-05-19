Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Саудівської Аравії. Там він виступить на саміті Ліги арабських держав.

“Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав”, – написав Зеленський у соцмережах.

За словами глави держави, також він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведе інші двосторонні переговори.

“Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої “формули миру”, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими”, – зазначив Зеленський.

Президент назвав ще один пріоритет, а саме – захист мусульманської спільноти України.

Разом із главою держави в Саудівській Аравії перебуває й Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу.

“Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани”, – підсумував Зеленський.