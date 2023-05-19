Політика

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

19 Травня 2023 13:18
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Президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Саудівської Аравії. Там він виступить на саміті Ліги арабських держав.

“Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав”, – написав Зеленський у соцмережах.

За словами глави держави, також він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведе інші двосторонні переговори.

“Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої “формули миру”, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими”, – зазначив Зеленський.

Президент назвав ще один пріоритет, а саме – захист мусульманської спільноти України.

Разом із главою держави в Саудівській Аравії перебуває й Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу.

“Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани”, – підсумував Зеленський.


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