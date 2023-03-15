Залужний обговорив посилення ППО з головою Збройних сил Франції

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.

“Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту”, – йдеться у повідомленні.

Залужний пояснив, що українські захисники героїчно чинять опір окупантам – ситуація контрольована, попри складність.

“Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі”, – додав головнокомандувач ЗСУ.

Окремо Залужний подякував генералу Бюркару, уряду і всьому народу Франції.