Політика

Воїни Легіону “Свобода Росії” запропонували Пригожину обміняти полонених військових з Білгородщини на командира 72-ї бригади РФ

5 Червня 2023 16:23
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пригожин

Бійці Легіону “Свобода Росії” звернулися до ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожин із пропозицією обміну полоненими росіянами.

Відео вони оприлюднили у Telegram-каналі.

“Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста.

Як нам стало відомо, бійцями ПВК Вагнера було взято в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Веневітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кількох бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області.

Йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну погодимо додатково”, – заявили воїни.


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