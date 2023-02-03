Політика

В ЄС погодили ліміт цін на дизельне паливо з Росії

3 Лютого 2023 19:47
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санкції

Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російське дизельне паливо на рівні 100 доларів за барель.

Про це повідомляє журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у Twitter.

“Зелене світло на дві межі цін на російські нафтопродукти”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країни ЄС погодились обмежити ціни на дизельне паливо із РФ на рівні 100 доларів за барель. Також обмежать ціну на різні нафтові масла із РФ на рівні 45 доларів за барель. Ці обмеження наберуть чинності 5 лютого 2023 року.

“Також письмове зобов’язання щодо перегляду межі сирої нафти із РФ (нині 60 доларів) у березні”, – додав журналіст.


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