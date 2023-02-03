В ЄС погодили ліміт цін на дизельне паливо з Росії

Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російське дизельне паливо на рівні 100 доларів за барель.

Про це повідомляє журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк у Twitter.

“Зелене світло на дві межі цін на російські нафтопродукти”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країни ЄС погодились обмежити ціни на дизельне паливо із РФ на рівні 100 доларів за барель. Також обмежать ціну на різні нафтові масла із РФ на рівні 45 доларів за барель. Ці обмеження наберуть чинності 5 лютого 2023 року.

“Також письмове зобов’язання щодо перегляду межі сирої нафти із РФ (нині 60 доларів) у березні”, – додав журналіст.

Green light on the two price caps on 🇷🇺 petroleum products (100 USD for diesel, 45 USD for various oils). Also written commitment for a review of the 🇷🇺 crude oil cap (currently 60 usd) in March. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 3, 2023