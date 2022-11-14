Політика

Сунак назвав п’ять кроків для зниження впливу Росії та Путіна на світову економіку

14 Листопада 2022 09:30
106
росія, британія

Премьер-министр Британии Риши Сунак назвал Россию “страной-изгоем” и предложил план по снижению ее влияния на мировую экономику.

Об этом сообщает The Telegraph.

По его мнению, странам нужно продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия.

План Сунака состоит из пяти пунктов:

  • Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна в предстоящей зиме». Премьер отметил, что Великобритания продолжает помогать Украине, своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, а также принимает меры по предотвращению голода в мире.
  • Страны, у которых есть возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Риши Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зерновой сделки.
  • Обеспечение безопасности цепочек поставок и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран как Россия.
  • Оставаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики.
  • Выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние за счет увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Листопада 2022 11:14
68

Зеленський приїхав у звільнений Херсон

14 Листопада 2022 11:52
32

Харківська міськрада скликає позачергову сесію: що розглядатимуть
14 Листопада 2022 10:36
27

Рада готує звернення щодо виключення Росії з G20
14 Листопада 2022 09:30
106

Сунак назвав п’ять кроків для зниження впливу Росії та Путіна на світову економіку
14 Листопада 2022 08:54
30

Втрати РФ перевищили 81 тисячу осіб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки