США схиляються до причетності РФ до підриву Каховської ГЕС, – NBC

Сполучені Штати перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але схильні підозрювати, що до цього причетна саме Росія.

Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на два американські й одне західне джерело.

Адміністрація президента США, за словами джерел, має розвідувальні дані, які схиляють до того, що Росія є винуватцем підриву дамби Каховської ГЕС.

Очікується, що частина американських розвідувальних даних, пов’язана з інцидентом, може бути розсекречена вже у вівторок.

Вашингтон поки офіційно не коментував підрив Каховської ГЕС. Представник адміністрації Байдена в коментарі ЗМІ повідомив, що США “дуже стурбовані” повідомленням і намагаються дізнатися більше про потенційний вплив від цього.