Політика

Посол України в Німеччині упевнений, що ЗСУ все-таки отримають танки Leopard

2 Січня 2023 20:09
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зброя, німеччина

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв упевнений, що ЗСУ рано чи пізно все ж таки отримають танки Leopard.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді.

“Я упевнений, що “леопарди” будуть”, – сказав посол.

Він пояснив, що його упевненість ґрунтується на дипломатичному досвіді. Рік тому Німеччина так само відкидала можливість постачання гаубиць PzH 2000, систем залпового вогню MARS II, систем протиповітряної оборони IRIS-T.

“Нам говорили: “В жодному разі, це атакувальна зброя, ми будемо давати тільки оборонну. Що ви таке кажете? Збити російську ракету – це те ж саме, що збити російський літак. Не будемо постачати”, – розказав Макеєв про свої зустрічі з німецькими чиновниками у березні 2022 року.

Він додав, що тоді ж Україна вперше порушила питання танків Leopard.

“Питання “леопардів” уже скоро рік, як порушується українською стороною. Це свідчить про ту шалену зашкарублість і складність для німецької системи змінитися зсередини. І саме про це німецький канцлер сказав, говорячи про Zeitenwende”, – зазначив він.

Такого масштабу зміни у світогляді не можуть статися миттєво, наголосив посол.


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