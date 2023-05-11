Політика

Посол США заявив, що Південна Африка передала Росії зброю

11 Травня 2023 19:55
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зброя, африка

Посол США у Південно-Африканській Республіці Рубен Брігеті заявив, що ПАР передавала росії свою зброю та боєприпаси, зокрема робила це у грудні 2022 року.

Про це пише The Associated Press.

За словами посла, у грудні зброю передали через вантажне судно, яке протягом трьох днів таємно перебувало на військово-морській базі міста Саймонстаун, що неподалік Кейптауна. Брігеті зазначив, що ПАР, ймовірно, поділилася з росією «надзвичайно серйозним» озброєнням, яке ставить під сумнів нейтральну позицію цієї держави.

Після цього президент ПАР Сиріл Рамафоса під час засідання парламенту заявив, що влада країни вже розглядає заяву США щодо ймовірного постачання зброї росіянам. Детальніший коментар він надати відмовився, пославшись на необхідність розслідування.


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