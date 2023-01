Польща налаштована надати Leopard Україні

Польща має намір відправити танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну, і зв’яжеться урядом ФРН щодо цього питання. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після засідання Ради міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.

“Ми маємо намір відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми зв’яжемося з німецьким урядом із цього приводу. Але незалежно від рішення інших країн, ми більш рішуче (налаштовані) поставити ці танки, як і обіцяли”, – наводяться слова Рау в Твіттері представництва Польщі в ЕС.

