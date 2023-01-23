Політика

Польща налаштована надати Leopard Україні

23 Січня 2023 21:54
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Польща має намір відправити танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну, і зв’яжеться урядом ФРН щодо цього питання. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після засідання Ради міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.

“Ми маємо намір відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми зв’яжемося з німецьким урядом із цього приводу. Але незалежно від рішення інших країн, ми більш рішуче (налаштовані) поставити ці танки, як і обіцяли”, – наводяться слова Рау в Твіттері представництва Польщі в ЕС.


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