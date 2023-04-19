Політика

Південна Корея вперше заявила про можливість надання військової допомоги Україні – Reuters

19 Квітня 2023 08:13
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зброя, корея

Південна Корея може розширити свою підтримку Києву, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, якщо Україна зазнає великомасштабної атаки на цивільне населення. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, передає Reuters.

Наголошується, що Сеул вперше заявив про готовність надати зброю Україні більш ніж через рік після того, як виключив можливість надання летальної допомоги.

Юн сказав, що його уряд вивчає способи надання Україні допомоги в обороні та відновленні, так само як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950–1953 років.

“Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, масові вбивства або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати тільки на гуманітарній або фінансовій підтримці”, – сказав президент Південної Кореї.

Як зазначається, ключовий союзник США та великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникнути протидії Росії через її компанії, які там працюють, й впливу Москви на Північну Корею, попри дедалі більший тиск з боку західних країн щодо постачання зброї.

“Я вважаю, що не буде обмежень щодо підтримки оборони та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення як відповідно до міжнародного, так і внутрішньодержавного права, – сказав Юн. – Однак, з огляду на наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, та події на полі бою, ми вживемо найвідповідніших заходів”.


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