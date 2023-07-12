Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/glavnoe.in.ua/public_html/wp-config.php on line 123
Норвегія предасть Україні 1000 мікродронів Black Hornet для ведення розвідки – Головне в Україні
Політика

Норвегія предасть Україні 1000 мікродронів Black Hornet для ведення розвідки

12 Липня 2023 12:27
42
читать на русском →
норвегія, допомога

Міністерство оборони Норвегії повідомило про надання Україні тисячі мікродронів Black Hornet, якими зручно вести розвідку в умовах міських боїв.

Про це йдеться у заяві міністерства оборони Норвегії 12 липня.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що Україна отримає 1000 комплектів розвідувальних безпілотників, які успішно зарекомендували себе на полі бою.

“Безпілотник норвезької компанії Teledyne FLIR є лідером світового ринку. Він використовується в низці країн-союзників, включаючи США і Велику Британію. Безпілотник використовується для розвідки та ідентифікації цілей. Він простий в управлінні, надійний в будь-яких умовах, його важко виявити та він особливо добре підходить для ведення бойових дій в умовах міських боїв”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська влада попросила цей тип обладнання для боротьби з російським вторгненням.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Липня 2023 15:13
16

’’Ми наближаємо Україну до НАТО, незважаючи на протест Москви’’, – Столтенберг
12 Липня 2023 13:04
58

Українців закликають економити світло
12 Липня 2023 12:03
68

Кулеба розповів, коли винищувачі F-16 з’являться в українському небі
12 Липня 2023 10:22
117

G7 оголосить “історичні” гарантії безпеки для України
12 Липня 2023 09:27
63

Терехов розповів, як Харків готуються до опалювального сезону
Останні новини
усі новини

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО
Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
усі думки