Норвегія предасть Україні 1000 мікродронів Black Hornet для ведення розвідки

Міністерство оборони Норвегії повідомило про надання Україні тисячі мікродронів Black Hornet, якими зручно вести розвідку в умовах міських боїв.

Про це йдеться у заяві міністерства оборони Норвегії 12 липня.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що Україна отримає 1000 комплектів розвідувальних безпілотників, які успішно зарекомендували себе на полі бою.

“Безпілотник норвезької компанії Teledyne FLIR є лідером світового ринку. Він використовується в низці країн-союзників, включаючи США і Велику Британію. Безпілотник використовується для розвідки та ідентифікації цілей. Він простий в управлінні, надійний в будь-яких умовах, його важко виявити та він особливо добре підходить для ведення бойових дій в умовах міських боїв”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська влада попросила цей тип обладнання для боротьби з російським вторгненням.