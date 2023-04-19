МЗС викликає посла у Білорусі через зустріч Лукашенка з Пушиліним

МЗС України вирішило викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій через зустріч самопроголошеного президента Александра Лукашенка з ватажком донецьких окупантів Денисом Пушиліним.

МЗС України засудило проведення Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Пушиліним як “спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку”.

“Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ”, – сказано у заяві.

У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій.

Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України, додали у міністерстві.