Політика

МЗС викликає посла у Білорусі через зустріч Лукашенка з Пушиліним

19 Квітня 2023 07:47
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білорусь, мзс

МЗС України вирішило викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій через зустріч самопроголошеного президента Александра Лукашенка з ватажком донецьких окупантів Денисом Пушиліним.

МЗС України засудило проведення Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Пушиліним як “спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку”.

“Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ”, – сказано у заяві.

У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій.

Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України, додали у міністерстві.


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