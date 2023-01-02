Політика

Міноборони РФ прокоментувало удар по місцю розташування загарбників в окупованій Макіївці

2 Січня 2023 15:32
104
війна

Міністерство оборони РФ прокоментувало удар по місцю розташування Мобілізованих в окупованій Макіївці.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

За даними міністерства окупантів було завдано удар “шістьма реактивними снарядами” системи HIMARS у “пункт тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка”.

“Російськими засобами ППО два реактивні снаряди “HIMARS” було збито. Внаслідок ураження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці”, – додали в Міноборони РФ.

За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок “необережного поводження з нагрівальними приладами” були знищені близько 400 російських окупантів, ще близько 300 – поранені.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2023 16:20
52

2022 рік для ЗСУ у цифрах та фактах, – Залужний опублікував інфографіку
2 Січня 2023 16:17
13

Очікуємо першого траншу макрофіну вже у січні, – Зеленський
2 Січня 2023 14:08
73

СБУ повідомила про підозру голові Центробанку РФ
2 Січня 2023 12:59
70

З початку грудня ціни на газ у Європі зменшилися вдвічі
2 Січня 2023 12:42
47

Про ситуацію на Харківщині у перші дні нового року доповів голова ХОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
усі думки