Міноборони РФ прокоментувало удар по місцю розташування загарбників в окупованій Макіївці

Міністерство оборони РФ прокоментувало удар по місцю розташування Мобілізованих в окупованій Макіївці.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

За даними міністерства окупантів було завдано удар “шістьма реактивними снарядами” системи HIMARS у “пункт тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка”.

“Російськими засобами ППО два реактивні снаряди “HIMARS” було збито. Внаслідок ураження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці”, – додали в Міноборони РФ.

За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок “необережного поводження з нагрівальними приладами” були знищені близько 400 російських окупантів, ще близько 300 – поранені.