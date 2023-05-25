Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в Білорусь

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.

Про це Лукашенко сказав у четвер у кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму в Москві, відповідне відео публікують провладні білоруські ЗМІ.

Білоруський диктатор прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

“Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця, зберігання і таке інше. Ми все це зробили, тому… почалось переміщення ядерних боєприпасів”, – додав він.

На уточнювальне питання, чи вже перебуває ядерна зброя РФ у Білорусі, Лукашенко сказав: “Можливо. Я приїду – подивлюсь”.