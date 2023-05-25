Політика

Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в Білорусь

25 Травня 2023 19:07
34
читать на русском →
ядерна зброя, білорусь

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.

Про це Лукашенко сказав у четвер у кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму в Москві, відповідне відео публікують провладні білоруські ЗМІ.

Білоруський диктатор прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

“Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця, зберігання і таке інше. Ми все це зробили, тому… почалось переміщення ядерних боєприпасів”, – додав він.

На уточнювальне питання, чи вже перебуває ядерна зброя РФ у Білорусі, Лукашенко сказав: “Можливо. Я приїду – подивлюсь”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Травня 2023 20:10
76

F-16 для України. Остін озвучив домовленість “Рамштайну”
25 Травня 2023 21:11
9

Парламент Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу
25 Травня 2023 20:29
42

Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища: три селища під загрозою підтоплення
25 Травня 2023 19:31
67

Під Мелітополем нацгвардійці поцілили два Су-25, один штурмовик знищено
25 Травня 2023 19:15
17

Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки та Красногорівки, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
усі думки