Початок тижня в Україні буде прохолодним та хмарним

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна і хмарна погода, місцями дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 26 вересня, в Україні хмарно з проясненнями. У західних і північних областях дощ, на решті територій без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°, у східних областях 17-19°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 20-24°.

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

У вівторок, 27 вересня, в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у прикарпатських, центральних та північно-східних областях, вдень в Україні, крім півдня та Сходу, 28 вересня на Лівобережжі та у західних областях часом дощі, грози, на решті територій без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/сек.

Температура вночі 7-12°, вдень у центральних і східних областях 16-21°, у західних і північних областях 27 вересня 10-15°, 28 вересня 13-18°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень 27 вересня та вночі 28 вересня часом дощ, в інший час без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/сек.

Температура вночі 10-12°; вдень 27 вересня 12-14°, 28 Вересня 16-18°.