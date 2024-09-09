Поблизу угорського кордону пострілами зупиняли порушників

Прикордонники затримали трьох чоловіків, які прямували в напрямку кордону з Угорщиною. Щоб зупинити чоловіків, військовослужбовцям довелося застосувати зброю.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Чоловіків, які прямували в напрямку Угорщини прикордонний наряд помітив за 100 метрів до кордону. Коли чоловіки побачили прикордонників, то спробували втекти.

“Після кількох попереджувальних пострілів, виконали законні вимоги прикордонного наряду та зупинилися. Затриманими виявилися двоє жителів Вінниччини та один житель Донеччини. Чоловіки розповіли, що скористалися послугами переправників, яким кожен із них заплатив по 10 000 доларів США”, – йдеться у повідомленні.